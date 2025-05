Tenta una rapina ma la vittima reagisce: malvivente in rianimazione Un 21enne all'ospedale del Mare per una coltellata dopo la colluttazione

E’ ricoverato in codice rosso ed è in pericolo di vita un 21enne che la notte scorsa, a Torre del Greco, avrebbe tentato di rapinare un giovane che era con la fidanzata in sella ad uno scooter.

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane avrebbe però reagito, ferendo con un coltello il presunto aggressore che è ricoverato in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli.

Il 21enne, così come ricostruito dalla polizia, avrebbe prrima rubato uno scooter ad un’altra persona, per poi assaltare la coppia in un secondo momento.

Investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica e capire chi avesse con sé il coltello prima della lite finita nel sangue.