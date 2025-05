Controlli straordinari della Polizia Locale in occasione di Napoli-Cagliari Individuati 10 parcheggiatori abusivi

In occasione dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari, disputata presso lo stadio Diego Armando Maradona, con l’impiego complessivo di 125 unità, sono stati effettuati controlli su più fronti.



L’azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi ha portato all’individuazione di 10 soggetti, di cui 8 denunciati all’Autorità Giudiziaria e 2 sanzionati in via amministrativa, con il sequestro dei proventi illeciti. Sono stati sottoposti a sequestro 6 veicoli per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre, sono state effettuate 70 rimozioni di veicoli in sosta irregolare, tra cui 8 motocicli, prevalentemente in prossimità di via Claudio, via Marconi e le adiacenze di Piazzale Tecchio.



Sul fronte dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, sono stati elevati 5 verbali per installazioni non autorizzate di strutture temporanee. Complessivamente sono state rilevate 124 infrazioni al Codice della Strada, per violazioni che spaziano dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza alla guida con uso del telefono cellulare, passando per la sosta in aree riservate.



L’attività di contrasto alla vendita abusiva di prodotti e bevande in prossimità dello stadio ha portato al sequestro, a carico di ignoti, di un ingente quantitativo di materiale: 850 bottiglie di birra, numerose lattine, 340 sciarpe, 125 trombette, 65 fumogeni, 175 maglie, 40 magliette, 120 gadget e 14 banchetti utilizzati per la vendita illecita.



A ciò si aggiungono 10 verbali elevati per la vendita di bevande in contenitori di vetro, in violazione delle ordinanze sindacali vigenti, oltre a 5 sanzioni amministrative per l’assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e ulteriori 3 per mancanza della SCIA specifica per la vendita di alcolici.