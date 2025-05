Sorpreso a rubare all'interno di un’auto: 24enne arrestato dalla polizia E' accaduto al centro direzionale a Napoli

La polizia ha arrestato un egiziano di 24 anni per tentato furto aggravato. In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, sono intervenuti in via Taddeo Da Sessa per la segnalazione di una persona bloccata da personale della vigilanza del centro direzionale.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno constatato la presenza del uomo accanto ad un veicolo con il deflettore posteriore infranto e con gli interni messi a soqquadro.

Gli addetti alla vigilanza hanno riferito ai poliziotti di aver sorpreso il giovane all’interno dell’auto in sosta e di averlo prontamente bloccato. Per tali motivi, l’indagato è stato immediatamente arrestato.