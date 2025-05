Rapinano un uomo e cercano di estorcergli il denaro: due arresti della polizia E' accaduto a Chiaia durante la festa del Napoli

La polizia ha arrestato due giovani di Ercolano, rispettivamente di 18 e 23 anni, per rapina e tentata estorsione.

I fatti

Nell’ambito del dispositivo di sicurezza posto in essere dalla Questura di Napoli, in occasione dei festeggiamenti della squadra partenopea per la vittoria di Campionato sul lungomare Caracciolo e zone limitrofe, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Giorgio Arcoleo per la segnalazione di due uomini, già fermati da personale del reparto mobile di Napoli, che avevano perpetrato una rapina ai danni di un uomo.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno identificato i due, un 18enne un 23enne ed hanno accertato che entrambi, poco prima, si erano impossessati della collanina di un uomo dopo averlo spintonato violentemente, per poi tentare di darsi alla fuga.

Gli operatori hanno, altresì, accertato che gli indagati, dopo essersi allontanati, avevano nuovamente raggiunto il malcapitato minacciandolo di dover corrispondere la somma di 400 euro per la restituzione del maltolto. L’uomo, noncurante delle minacce, ha subito allertato i poliziotti del reparto mobile presenti in zona, che hanno immediatamente bloccato i due balordi.