Oltre 20 chili di cocaina, mitragliatori e pistole: quattro arresti della Gdf Il blitz delle fiamme gialle partenopee alla periferia di Roma

Blitz della Guardia di finanza di Napoli in un'abitazione di Velletri: scoperta un'ingente quantità di droga e armi. Quattro le persone arrestate su disposizione del gip (tre italiani e un colombiano) che dovranno rispondere di traffico di stupefacenti e detenzione di armi clandestine.

Le fiamme gialle partenopee hanno sequestrato 21,7 chili di cocaina (suddivisi in 77 involucri), 3 fucili, 1 mitragliatore Ak 47 Kalashnikov, 4 pistole, 2 silenziatori, 5 caricatori, 113 munizioni di vario calibro, 25 artifizi pirotecnici artigianali e 3 pugnali.

La droga, le armi - alcune delle quali rubate e con matricola abrasa - e le munizioni sono stati trovati nascosti in una paratia ricavata in una cella frigorifero e in contenitori d'acciaio per la conservazione del latte, all'interno di un'abitazione alla periferia di Velletri.

Per tre degli indagati si sono aperte le porte del carcere, mentre il quarto si trova ai domiciliari.