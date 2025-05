Fioriere abusive a Napoli: la Polizia locale ne fa rimuovere 59 L'intervento nella II Municipalità

Gli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia locale sono intervenuti in alcune strade della II Municipalità per consentire agli operai di Napoli Servizi di rimuovere fioriere installate abusivamente, che impedivano ai cittadini di usufruire liberamente degli spazi pubblici.

L’operazione è nata dalla segnalazione di alcuni consiglieri di Municipalità ed ha interessato piazzetta Materdei, via Ugo Falcando, via Bartolomeo Caracciolo e via Domenico di Gravina.

Complessivamente sono state rimosse 59 fioriere. Sono state inoltre elevate sanzioni per cinque veicoli in divieto di sosta.