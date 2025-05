Esclusi dai corsi di formazione professionale, disoccupati occupano il Duomo Il Movimento Emergenza Lavoro chiede un incontro al sindaco Manfredi per scongiurare questo rischio

Un gruppo di disoccupati appartenenti al MEL ( “Movimento Emergenza Lavoro") ha fatto irruzione poco dopo le 9.30 nella Cattedrale di Napoli per protesta contro il rischio di esclusione dai corsi di formazione professionale banditi dal Governo.

I manifestanti non hanno allontanato i turisti presenti nel Duomo, ma hanno spiegato le loro ragioni ai presenti e poi hanno avviato un presidio con il proprio striscione davanti all’ ingresso della Cattedrale.

Il Movimento Emergenza Lavoro chiede un incontro con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per ottenere il riconoscimento del diritto all’ accesso ai corsi dei propri iscritti.

Sono previsti 800 partecipanti ai corsi di formazione destinati all’ impiego per progetti del Comune di Napoli nel settore dell’ ambiente della durata di un anno.

I partecipanti ai corsi di formazione ai quali si accederà con un “click day” percepiranno 600 euro mensili.