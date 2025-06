Droga e spaccio nel napoletano: la polizia arresta un 32enne Controlli rafforzati in tutta la provincia da parte della Questura

La polizia ha arrestato un 32enne di Torre del Greco, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, hanno notato un uomo con fare sospetto che si stava dirigendo presso un’abitazione poco distante.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno sottoposto a controllo a seguito del quale, è stato trovato in possesso di 7 panetti di hashish del peso di 700 grammi circa e di 700 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.