Caivano: minorenne sorpreso con la droga e arrestato E' stato trovato in possesso di 17 involucri di cocaina e banconote di vario taglio

La polizia ha arrestato un 15enne di Caivano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via circumvallazione ovest nel comune di Caivano, hanno notato un giovane che, con fare guardingo mentre scendeva da un’auto, alla vista degli operatori, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

Insospettiti dell’atteggiamento del ragazzo, i poliziotti dopo un inseguimento a piedi tra le vie del quartiere, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 17 involucri di cocaina del peso di 7 grammi circa e di 235 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre, il conducente dell’auto da cui era stato visto scendere, si è allontanato frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.