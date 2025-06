Sorpresi a rubare in un'attività commerciale: arrestati tre giovani a Forcella In manette tre marocchini di 24, 25 e 29 anni

La polizia ha arrestato tre marocchini di 24, 25 e 29 anni con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, per furto aggravato in concorso e tentato furto.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Pietro Colletta per la segnalazione di tre persone intente a fare accesso all’interno di un’attività commerciale.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno subito notato la presenza di tre persone che, alla loro vista, hanno tentato la fuga per eludere il controllo, ma sono stati tempestivamente raggiunti e bloccati dagli operatori, che li hanno trovati in possesso di un borsello contenente 32 euro suddivisi in monete di diverso taglio.

Dagli accertamenti successivi i poliziotti hanno scoperto che gli indagati, dopo aver infranto la vetrina, si erano introdotti all’interno dell’attività commerciale asportandone quanto trovato in loro possesso.

Ancora, non paghi dell’azione criminosa posta in essere, avevano tentato di forzare una saracinesca di un’altra attività commerciale poco distante ma, questa volta, senza riuscire nel loro intento. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.