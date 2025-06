Ponticelli: identificato cadavere ritrovato domenica, è quello di Giuseppe Autrù Rilevata una ferita da arma da taglio al torace

Mario Pepe

È stato identificato il cadavere ritrovato domenica all’interno della stazione Circumvesuviana Madonnelle, nella periferia Est di Napoli. È quello di Giuseppe Autrù, 61 anni, originario del rione Incis di Ponticelli e scomparso lo scorso 17 maggio.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ed è stato scoperto in una zona non frequentata dagli utenti del servizio di trasporto.

La Squadra Mobile della Questura di Napoli e gli agenti del commissariato locale erano stati sollecitati a intervenire dopo una segnalazione. Sul corpo di Atrù è stata rilevata una ferita da arma da taglio al torace, che è ritenuta la probabile causa della morte anche se non si escludono altre ipotesi, tra le quali quella di un gesto autolesionista.