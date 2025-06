Martina non è morta subito, ma dopo un'agonia. Ora i funerali Come è morta la 14enne uccisa dal'ex: i risultati dell'autopsia

Non è morta sul colpo e ha sofferto Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci in un locale abbandonato del palazzetto dello sport di Afragola. Il decesso, secondo quanto emerso dall'autopsia eseguita oggi nell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, è stato preceduto da un'agonia, contrassegnata dalla sofferenza.

Ad effettuare gli accertamenti - che hanno di fatto confermato un quadro già emerso dalla consulenza medica preliminare - è stata la dottoressa Raffaella Salvarezza, nominata in mattinata dalla Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Alberto Della Valle, che ha coordinato le indagini dei carabinieri).

Quattro ferite sul cranio, non solo nella parte posteriore

Sul cranio di Martina sono state rilevate quattro ferite principali, tra la regione frontale e quella posteriore: sul capo, infatti, si sono concentrati i colpi inferti con una pietra, solo per un abbraccio negato, da Alessio Tucci, l'ex fidanzato diciannovenne di Martina, reo confesso del femminicidio.

Da una di queste lesioni c'è stata la vasta fuoriuscita di sangue che, verosimilmente, ha poi portato la giovane alla morte. Al momento non è possibile stabilire per quanto tempo, dopo l'aggressione, la 14enne sia rimasta in vita. Il quadro per determinare con assoluta certezza questa circostanza non è completo. Le informazioni a disposizione sarebbero infatti insufficienti al momento per capire se quando Tucci ha occultato il corpo sotto un cumulo di rifiuti, Martina fosse ancora viva.

Lui agli inquirenti ha riferito che era già morta, "non respirava più". Secondo quanto si è appreso, sarà necessario attendere che tutti gli accertamenti, compresi gli esami istologici e anatomopatologici, siano disponibili, prima di pronunciarsi su questo particolare, che non appare di poco conto.

Il corpo di Martina, nascosto da Tucci sotto un vecchio armadio circondato da materiale di risulta e rifiuti, è stato trovato il 27 maggio scorso, dieci minuti dopo la mezzanotte, nel corso del secondo sopralluogo degli investigatori. Nel primo, risalente al pomeriggio, vennero individuati e repertati solo gli occhiali della ragazza, alcune tracce di liquido ematico e un sasso insanguinato. Poi fu rinvenuto anche il cadavere.

I segni sul collo

L'autopsia ha anche evidenziato dei segni sul collo che al momento è prematuro ricondurre a un tentativo di strangolamento. Quello che è certo, secondo la procuratrice , Anna Maria Lucchetta, è che il giovane abbia agito "con crudeltà". E per la giudice Stefania Amodeo, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere dell'indagato, Tucci ha evidenziato "una allarmante personalità", "incapace di controllare i propri impulsi".

'Efferatezza', 'tranquillità', 'disinvoltura' sono alcuni dei termini utilizzati nell'ordinanza del gip per descrivere l'assassino che avrebbe cancellato dal cellulare di Martina e dal suo le chat che si erano scambiati, lo ha nascosto in un intercapedine, è andato a casa, ha fatto la doccia ed è uscito con gli amici, partecipando, poi, alle ricerche della quattordicenne.

Gli accertamenti del perito d'ufficio sono stati compiuti alla presenza dei consulenti Pietro Tarsitano e Omero Pinto, nominati dalla famiglia della vittima, difesa dall'avvocato Sergio Pisani, e del medico legale Antonio Palmiero, delegato dal legale dell'indagato, l'avvocato Mario Mangazzo.

Domani l'ultimo addio ad Afragola i funerali

Tra i quesiti posti dagli inquirenti, l'accertamento sul numero dei colpi inferti, in quali parti del corpo e quando è sopraggiunto il decesso, in sostanza per comprendere se, con un soccorso tempestivo, la 14enne poteva essere salvata. Al termine dell'autopsia la Procura ha rilasciato la salma e i funerali della 14enne saranno celebrati a partire dalle 15 di domani, dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, nella basilica di Sant'Antonio di Afragola.