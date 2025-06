Martina, domani ad Afragola sarà lutto cittadino In concomitanza con funerali che si svolgeranno alle 15

Lutto cittadino ad Afragola, domani, in concomitanza con i funerali di Martina Carbonaro che si svolgeranno alle ore 15, nella Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova, presieduti dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di NAPOLI. Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, "facendosi interprete del dolore di tutta la comunità afragolese", ha firmato l'ordinanza con cui è stato proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di domani. "Si invita tutta la cittadinanza a unirsi al cordoglio per questa gravissima e incolmabile perdita, stringendosi intorno ai familiari e agli amici di Martina", si legge in una nota del Comune.