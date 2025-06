L'ultimo straziante addio a Martina Carbonaro: è il giorno del dolore Oggi alle 15.00 i funerali celbrati da don Mimmo Battaglia

Mario Pepe

Sono in programma oggi alle 15, ad Afragola, nella Basilica di Sant’Antonio di Padova, i funerali di Martina Carbonaro: in tantissimi daranno l’estremo saluto alla 14enne del cui omicidio è reo confesso l’ex fidanzato Alessio Tucci. A celebrare il rito funebre sarà l’arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia. Intanto, il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha proclamato il lutto cittadino per l’intera e ha invitato tutta la cittadinanza a «partecipare al cordoglio per questa gravissima e dolorosissima perdita». Ieri si è svolta l’autopsia sul corpo della giovane: è merso non sarebbe deceduta immediatamente ma al termine di un’agonia, contrassegnata dalla sofferenza. Sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni. A dire l’ultima parola, però, saranno gli esiti degli esami che sono stati eseguiti: sul cranio sono state rilevate quattro ferite principali, sia sulla parte frontale del cranio che nella parte posteriore, e anche una vasta frattura cranica con emorragia.

