Scarcerati l'ex sindaca Masi e il marito: per loro divieto di dimora Il tribunale di Napoli ha accolto parzialmente le richieste di revoca della misura cautelare

Mario Pepe

Il tribunale di Napoli ha accolto parzialmente le richieste di revoca della misura cautelare presentate dagli avvocati difensori Luca Capasso e Domenico Lo Iacono, annullando una parte dell’ordinanza emessa dal GIP di Nola il 20 maggio 2025 che disponeva la custodia in carcere per l’ex sindaca di San Vitaliano, Rosalia Anna Masi, e per il marito Vitaliano Vellusi. La decisione, pronunciata dal collegio giudicante composto da Anna Elisa De Tollis (Presidente), Alfonso Serrinino e Marco Carbone, ha sostituito la custodia carceraria con la misura del divieto di dimora nel Comune di San Vitaliano e il divieto di accedervi senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. I due imputati, al centro di un’inchiesta per una serie di reati legati alla gestione amministrativa del Comune di San Vitaliano — tra cui abuso d’ufficio, corruzione e turbativa d’asta — sono stati quindi scarcerati.