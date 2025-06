Scontro tra moto: muore 34enne Tragedia nella notte a Casoria

Mario Pepe

Un 34enne napoletano è morto questa notte in un incidente stradale. Era in sella ad uno scooter quando si sarebbe scontrato contro un secondo centauro, in via Guglielmo Marconi. Ferito e trasportato in ospedale in codice rosso il 22enne alla guida dell’altro motociclo.

Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire dinamica. Salma sottoposta a sequestro per esami autoptici.