Supercoppa, dura nota del Napoli: "Allegri ha insultato Oriali" "Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata"

Dopo il litigio tra Allegri e Oriali a bordocampo, nel corso della gara di Supercoppa tra Napoli e Milan, la società azzurra ha preso posizione con una nota: "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".