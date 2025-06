Seguita e scippata da due uomini: batte la testa a terra e finisce in ospedale I carabinieri arrestano due uomini a Santa Maria la Carità

27 anni, sola in strada, passeggiava per rientrare a casa lungo via Scafati, nel comune di Santa Maria la Carità.

Due uomini in scooter l’hanno seguita e poi scippata. Uno dei due le ha strappato la collanina facendola finire a terra.

L’impatto è stato violento, la testa ha battuto contro l’asfalto. Nonostante la ferita, la donna ha allertato i carabinieri componendo il 112.

I militari della compagnia di Castellammare di Stabia, col supporto di quelli della compagnia oplontina, hanno ricostruito il percorso dei due malviventi, rintracciando lo scooter e gli abiti utilizzati.

Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno identificato l’uomo che avrebbe scippato la collana e il complice alla guida.

In manette per rapina impropria due uomini di 61 e 56 anni. Alla vittima sono state diagnosticate lesioni ritenute guaribili in 6 giorni. 5 i punti di sutura applicati sulla sua testa.