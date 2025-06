Rapina a mano armata a Fuorigrotta, preso l'altro minore Il ragazzo è stato bloccato dalla Polizia

Con un complice avrebbe messo a segno una rapina lo scorso mese di maggio nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli.

Volto coperto ed armi in pugno, Un ragazzo è stato bloccato dalla polizia e posto in una comunità, così come disposto dal dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni.

La complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Napoli, ha consentito ai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di accertare nei confronti del destinatario della misura cautelare la sussistenza di gravi indizi di reità, in concorso con un altro minore arrestato dagli agenti al momento dell'episodio criminoso, per una rapina aggravata dalla circostanza di averla commessa con travisamento e mediante armi, consumata lo scorso maggio nel quartiere Fuorigrotta.