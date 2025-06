Muore la madre e lui per rabbia devasta il Pronto Soccorso L'uomo era stato avvisato telefonicamente del decesso della donna, fermato dalla polizia

Alle ore 18:30 circa, un individuo si è presentato al Pronto Soccorso, informato telefonicamente dal personale sanitario del decesso della madre avvenuto in Triage.

Alla notizia, l'uomo ha manifestato un'agitazione crescente, culminata con la rottura della porta dell'area Codice Rosso. All'interno di quest'ultima era presente un paziente. L'individuo, evidentemente intenzionato a raggiungere la madre, insieme all ausilio delle forze del ordine già presenti in loco per un altro intervento è stato fermato.

Il soggetto veniva accompagnato da un Ispettore di Polizia. Successivamente, la Polizia di Stato del Commissariato Montecalvario ha proceduto all'identificazione dell'individuo.