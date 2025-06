Tenta il furto di un'auto in sosta: scoperto e arrestato L'intervento immediato della polizia

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano, per tentato furto e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

In particolare, gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Nicolardi per la segnalazione di furto su un veicolo in sosta.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato il 47enne intento ad armeggiare sull’autoveicolo segnalato. In quei frangenti, l'uomo accortosi della loro presenza, dopo aver occultato un borsello su uno pneumatico dell’auto, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo, finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.Inoltre, all’interno del borsello sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso.