Operazione stazioni sicure in Campania: due arresti a Napoli In campo polizia e esercito italiano

La polizia ha arrestato due uomini di cui un 35enne di origini algerine per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed un 20enne di origine tunisina per rapina. Quest’ultimo è stato, inoltre, denunciato per ricettazione.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento della polizia ferroviaria, durante un pattugliamento in piazza Garibaldi, hanno notato diverse persone avvicinarsi al 35enne. Quest’ultimo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato invano la fuga, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di numerose stecche di hashish per un peso complessivo di circa 110 grammi.

Gli operatori della Polfer, durante un servizio di pattugliamento nella stessa piazza, sono intervenuti in supporto ai militari dell’esercito Italiano, impegnati nell’operazione stazioni sicure, poiché il 20enne aveva appena sottratto con violenza un cellulare ad una turista nei pressi dello stazionamento degli autobus.

Allertati dalle grida della vittima, gli operatori sono prontamente intervenuti e, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato il giovane, trovandolo in possesso di un secondo telefono cellulare, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Entrambi i cellulari sono stati restituiti ai legittimi proprietari.