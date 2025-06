Napoli, bimbo di 9 mesi in gravi condizioni: svolta vicina nelle indagini Le attenzioni degli inquirenti si concentrano sull’ora in cui il piccolo è rimasto solo col compagno

Un bambino di 9 mesi originario di Vibonati, in provincia di Salerno, è ricoverato da venerdì scorso in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza e presenta un quadro neurologico compromesso, oltre a diverse lesioni fisiche. La prognosi resta riservata.

Indagini in corso: sotto esame un’ora cruciale

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lagonegro e condotte dai carabinieri, potrebbero presto conoscere una svolta decisiva. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando sul lasso temporale tra le 12.15 e le 13.15 di giovedì scorso, quando – secondo quanto emerso – il piccolo sarebbe rimasto solo in casa con il compagno della madre.

La famiglia vive nel villaggio Le Ginestre, in via del Mare, a Villammare, frazione marina di Vibonati. Fondamentali per le indagini sono i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, attualmente al vaglio degli investigatori.

Testimonianze e ambiente familiare sotto osservazione

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze chiave, tra cui quelle del padre biologico del bambino, di alcuni vicini e di persone vicine all’ambiente familiare e scolastico. Lo scopo è ricostruire nel dettaglio i momenti antecedenti al ricovero e chiarire ogni responsabilità.

Condizioni stabili ma critiche: il piccolo lotta per la vita

Dal nosocomio napoletano, dove il piccolo è stato preso in carico da un team multidisciplinare, trapela che le sue condizioni sono stabili, ma estremamente gravi. Le lesioni riscontrate fanno temere una compromissione neurologica importante, anche se ulteriori accertamenti saranno necessari nei prossimi giorni.