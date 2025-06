Sorpreso a rubare in un cantiere: arrestato dalla polizia Le manette ai polsi di un 47enne

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano con precedenti per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti in piazza Museo Filangieri per la segnalazione di un uomo intento a rubare in un cantiere.

Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, hanno sorpreso e bloccato il 47enne trovandolo in possesso di un cacciavite e di una macchina fotografica.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che quest’ultima era stata asportata da uno dei prefabbricati presenti nel cantiere le cui porte e finestre erano state tutte forzate.Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.