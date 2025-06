Armato di coltello tenta di rapinare avventore di un ristorante: arrestato La polizia ammanetta un 26enne senegalese

La polizia ha arrestato un 26enne senegalese irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per tentata rapina aggravata.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per la segnalazione di una tentata rapina all’interno di un’attività commerciale ad opera di un uomo armato di coltello.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre era seduto al tavolo, un uomo era entrato all’interno dell’attività commerciale e, con la minaccia di un coltello, aveva tenato di farsi consegnare i soldi per poi desistere dal suo intento e darsi alla fuga.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato il 26enne nei pressi del ristorante e lo hanno bloccato.