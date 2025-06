"Una giornata particolare per dieci donne detenute" Il racconto del garante campano Samuele Ciambriello

Si terrà mercoledì 11 giugno, alle ore 11 nella sala multimediale (primo piano) del consiglio regionale della Campania, Isola F13 centro direzionale di Napoli, la presentazione del cortometraggio "Una giornata particolare", realizzato dal regista Antimo Campanile produzione D4film, finanziato dal Rotary Club di Pompei presieduto da Antonio Bottazzo, con il patrocinio morale del garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello.

All’evento interverranno il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello e il presidente del rotary club di Pompei Antonio Bottazzo.

Il cortometraggio racconta della giornata vissuta da dieci detenute ristrette nel carcere di Secondigliano, prese in custodia dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello e dai volontari del rotary per una giornata “particolare” trascorsa fuori dalle mura del carcere.

Le donne hanno avuto la possibilità di visitare il parco archeologico di Pompei, il Santuario di Pompei e sono state ricevute dal sindaco Carmine Lo Sapio e da una rappresentanza dell’amministrazione comunale. Il comune si è poi trasformato in una passerella: si è tenuta una sfilata di alcuni capi di abbigliamento realizzati dalle detenute nel laboratorio di sartoria curato dalla società Pallingen.

Così il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello: "Il progetto “Dall’ io al noi” del Rotary Pompei apre il mondo dell’associazionismo a mondi inesplorati, si propone di arginare la solitudine, l’isolamento e ogni forma di marginalizzazione sociale.

Questo è il carcere che educa grazie alle istituzioni che collaborano per abbattere i muri, mettersi a servizio della collettività.

Sono grato al Rotary Pompei per aver promosso l’iniziativa con il mio Ufficio di garante. Questa è l’occasione per diffondere le iniziative che fanno da ponte tra il dentro e il fuori, affinché non restino giornate isolate, ma siano concreti strumenti di risocializzazione".