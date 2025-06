Per ore bloccati a bordo dell'aereo Palermo-Napoli: parte l'azione legale Un'azione risarcitoria senza precedenti

Mario Pepe

Un’azione legale risarcitoria senza precedenti: è quella che vede impegnate l’avvocato Angelo Pisani, chiamato a difendere, oltre che tanti malcapitati utenti di volo per Napoli cancellati causa guasto radar, anche molti fra i 180 passeggeri del volo Palermo-Napoli previsto per le 21,20 di ieri i quali, costretti a salire per errore organizzativo, sono rimasti, si legge in una ora, 'a bordo di un velivolo fermo, senza altre spiegazioni né la dovuta assistenza, per ore ed ore".

Alle 22.40 l’altoparlante ha comunicato che il decollo sarebbe previsto intorno alle ore 00.40. Molti passeggeri tutelati sia in sede civile che penale dall’avvocato Pisani.

"Non è nemmeno lontanamente accettabile né giustificabile - dice il fondatore di noiconsumatori.it – pensare di poter gestire così una pseudo emergenza e far subire simili disagi ai passeggeri, che ora hanno diritto al risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali subiti.

Addirittura, per evitare le penali, risultava pubblicato sul sito un falso avviso in cui il volo risulterebbe partito regolarmente alle 21.20".