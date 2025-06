Pomigliano d’Arco: cinque patenti ritirate per guida con telefono Controlli intensificati dalla Polizia Locale

Durante l’operazione “Alto Impatto”, la Polizia Locale ha ritirato cinque patenti a automobilisti sorpresi a guidare con il telefono cellulare in mano. Un altro conducente è stato fermato per guida contromano.

Operazione "Alto Impatto": sicurezza e controllo del territorio

L’operazione “Alto Impatto”, coordinata dal tenente Andrea D’Ambrosio e voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, mira a rafforzare la sicurezza stradale e urbana a Pomigliano d’Arco. I controlli, effettuati dalla Polizia Locale, hanno portato a importanti risultati.

I numeri dell’operazione: multe e sequestri

Durante i controlli sono state fermate 28 persone. Tra queste: 5 patenti ritirate per uso del telefono alla guida; 1 conducente fermato per guida contromano; 5 veicoli risultati privi di copertura assicurativa; 2 conducenti di ciclomotori senza casco; 3 automobilisti senza patente di guida; 3 vetture senza revisione e 10 sanzioni per sosta vietata su marciapiedi.

Obiettivi e prospettive future

L’amministrazione comunale conferma l’intensificazione dei controlli per garantire maggiore sicurezza urbana e migliorare la viabilità cittadina. Operazioni come “Alto Impatto” rappresentano un passo fondamentale nella prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada.