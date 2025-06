Uccise la ex a Piano di Sorrento: Ferraiuolo condannato all'ergastolo La Procura aveva chiesto il massimo della pena: fatali 17 coltellate

Era il 17 agosto del 2023 quando Anna Scala venne raggiunta da almeno 17 coltellate, che non le lasciarono scampo. Per la sua morte - avvenuta a Piano di Sorrento - la Corte di Assise di Napoli ha condannato all'ergastolo il suo ex, Salvatore Ferraiuolo.

La procura di Torre Annunziata (pm Ugo Spagna) aveva chiesto la massima pena per l'imputato. Il corpo d Anna venne ritrovato nella sua automobile dove - secondo l'accusa - lo aveva nascosto Ferraiuolo.

Alla lettura della sentenza in aula era presente, oltre all'imputato, anche la figlia della vittima.