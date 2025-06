Colpi di pistola contro agenzia di trasporti funebri: è giallo Indagini in corso da parte dei carabinieri

Mario Pepe

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nella tarda serata di ieri in corso Sirena, a Barra, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo quanto rilevato, due proiettili avrebbero danneggiato la vetrata esterna di un’agenzia di trasporti funebri. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice