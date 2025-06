Piazza Nolana: evade dai domiciliari e viene arrestato Nei guai un nigeriano con precedenti

La polizia ha arrestato un 33enne nigeriano, con precedent, anche specifici, per evasione.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in Piazza Nolana, hanno notato il 33enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.