Di Bari: "Ad Afragola sia restituita dignità che merita, omicidi che scuotono" "Flessione della delittuosità, prevenzione sta funzionando"

"Episodi che preoccupano ma teniamo alta l’attenzione su Afragola e l’area Nord di Napoli". Il prefetto Michele Di Bari prova a rassicurare la comunità dopo i due morti ammazzati in 2 giorni rivendicando come il lavoro di prevenzione abbia dato i suoi frutti rispetto ai primi 5 mesi del 2024.

"La delittuosità complessiva nella città di Afragola, in un rapporto tra i primi cinque mesi del 2024 e i primi cinque mesi del 2025, denota una marcata flessione. Questo significa che la pianificazione di servizi di prevenzione sta funzionando. Stiamo lavorando perché ad Afragola possa essere restituita la dignità che merita".

Potenziati uomini e mezzi in campo e c’è un aumento sensibile di telecamere di videosorveglianza per quei territori, segnali che lo Stato è presente. "Devo dare atto che c'è una magistratura che nell'arco di poche settimane, sostanzialmente nella quasi totalità dei casi, riesce ad individuare i responsabili.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza: tutti stanno concorrendo in maniera forte non solo all'individuazione dei responsabili, ma sono impegnati in un forte servizio di controllo e prevenzione del territorio".

Valutazioni su un possibile collegamento tra i due omicidi in 24 ore e sull’eventualità che stia esplodendo una faida sono al vaglio degli organi inquirenti. Il Prefetto non si sbilancia ma anche grazie al decreto Caivano l’area nord sta riacquistando dignità.