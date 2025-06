La storia di un 18enne con lo zaino fluorescente e i capelli biondi: arrestato Tentare un furto davanti ad un pubblico in lotta con la prova costume

Se tentare il furto di uno scooter portando sulle spalle uno zaino verde fluo è una cattiva idea, farlo davanti alla vetrata di una palestra e una fila di tapis roulant è certamente peggio.



Succede a Meta. Due persone provano a forzare il blocchetto di accensione di un Honda SH bianco ma lo fanno in piena vista, sotto gli occhi prima incuriositi, poi allarmati di un gruppo di appassionati di fitness.



Lo scooter è parcheggiato di fronte ad una palestra, in quel momento piuttosto affollata. Messi in fuga da alcuni clienti, i due malviventi fuggono a piedi.



Ai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento arriverà una descrizione precisa e due dettagli rivelatisi poi fondamentali. Uno dei due porta a tracolla uno zainetto di un inconfondibile verde fluorescente e sfoggia una pettinatura biondo platino.



Grazie alle testimonianze dei presenti e alla raccolta delle immagini di videosorveglianza, i militari rintracciano e arrestano l’uomo con lo zainetto. Si tratta di un 18enne di Pompei, ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Continua la caccia al complice.