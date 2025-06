Sequestrati oltre 15 kg di droga nel quartiere Barra: un arresto In azione polizia e unità cinofila

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in corso IV Novembre dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto 16 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg, 2 involucri di cocaina e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato. I poliziotti hanno trovato, all’interno di una rientranza tra un muro ed una struttura in ferro in via Mastellone, un involucro di cocaina/crack del peso di circa 150 grammi e un bilancino di precisione; all’interno di una cantinola, invece, sono stati rinvenuti ben 129 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 15 kg.