Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi du un 37enne algerino

La polizia ha arrestato un 37enne algerino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto che ha ceduto un involucro ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato, trovandolo in possesso di 7 involucri di cocaina e di 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.