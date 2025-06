Droga: Pusher gambino arrestato in piazza Bellini a Napoli Lo hanno bloccato nella notte i carabinieri

Mario Pepe

Pusher arrestato a piazza Bellini. Lo hanno bloccato la scorssa notte i carabinieri della Compagnia Napoli centro.

I militari hanno individuato il pusher, un 30enne gambiano già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio nazionale e hanno visto un turista croato, 24 anni, avvicinarsi a lui e ricevere due dosi di cocaina in cambio di denaro.

I militari sono intervenuti e il 30enne ha tentato di fuggire spintonando e prendendo a calci e pugni i carabinieri che con non poche difficoltà lo hanno arrestato trovandolo in possesso di 45 grammi di marijuana, di 18 di hashish, di uno di cocaina e di due pasticche di ecstasy.

La droga era già suddivisa in dosi, pronte per la vendita al dettaglio a seconda dei “gusti” dei clienti.

L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.