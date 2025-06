Napoli, aggredisce agenti della polizia locale: arrestato un uomo E' successo in via Consalvo durante la rimozione di un veicolo in sosta irregolare

Mario Pepe

Una pattuglia della Polizia Locale è stata oggetto di un’aggressione da parte di un uomo un intervento per la rimozione di un veicolo in sosta irregolare in via Consalvo.

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata erano impegnati nelle operazioni di accertamento su una Hyundai i20, lasciata in seconda fila con intralcio alla circolazione, quando sono stati avvicinati da un uomo, non proprietario del veicolo, in evidente stato di agitazione che ha dapprima minacciato e insultato gli operatori, per poi aggredirli fisicamente alla presenza di numerosi cittadini.

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportare la calma, l’uomo ha continuato con atteggiamenti violenti, spintonando e colpendo con pugni, gomitate e calci i componenti della pattuglia e gli operatori intervenuti in ausilio dalla Unità Operativa San Lorenzo.

L’uomo, con precedenti specifici, è stato ammanettato e trasportato in stato di arresto presso il Comando centrale della Polizia Locale di Napoli in via De Giaxa.

In seguito dell’aggressione, uno degli agenti coinvolti è stato accompagnato presso l’Ospedale Del Mare, dove ha ricevuto una prognosi di sette giorni per contusioni al costato e allo stomaco.

Il Giudice nel corso del processo con rito direttissimo ha convalidato l’arresto eseguito dagli uomini della polizia locale e rinviato la decisione sull’eventuale condanna alla successiva udienza.