Castellammare di Stabia: parcheggiatori abusivi e servizio spiagge Controlli dei carabinieri e della polizia municipale

A Castellammare di Stabia i carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio ad hoc contro i parcheggiatori abusivi, l’occupazione del suolo pubblico e le attività illecite legate ai primi bagni dell’estate rovente. Denunciate 4 persone recidive nel biennio.



In un caso un uomo è stato sorpreso davanti un noto centro polispecialistico. Il parcheggiatore abusivo non solo effettuava illecitamente l’attività di guardia macchine ma aveva anche occupato la strada con tanto di sedie e birilli.



Il secondo parcheggiatore abusivo è stato trovato nella zona lidi di via de gasperi e si faceva pagare dai bagnanti che parcheggiavano la propria auto.



Le altre due persone erano nella zona pozzano, a ridosso delle spiagge. Uno di questi noleggiava abusivamente dei lettini prendisole che teneva nella propria Ape car, manco a dirlo senza aver mai conseguito la patente e senza l’assicurazione. Controlli anche al codice della strada con 24 sanzioni elevate per un totale di 10mila euro.