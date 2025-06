Agguato tra la folla a Giugliano, uomo ferito: è caccia all'aggressore La vittima in ospedale. L'aggressore fuggito a piedi

Un altro agguato a colpi d'arma da fuoco nell'area a nord di Napoli, stavolta a Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del Café Noir, dove un uomo è stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola che lo hanno centrato al petto e alla gamba. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in un'arteria trafficata, sia per la presenza di auto che di pedoni. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale, mentre l'aggressore è fuggito a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, cui sono affidate le indagini.

La persona ferita, 49 anni, non è in pericolo di vita ed è tuttora ricoverata nell'ospedale di Giugliano in Campania. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica del fatto e capirne la matrice.