Quartieri Spagnoli a Napoli: sorpreso in casa con la droga e arrestato In manette un 21enne napoletano

La polizia ha arrestato un 21enne napoletano con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile di Napoli, hanno controllato l’abitazione del 21enne, dove hanno rinvenuto 44 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 50 grammi e 4 involucri di hashish del peso di 9 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.