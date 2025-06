Maxi operazione delle forze dell'ordine ad Afragola: 150 operatori in campo Ecco il bilancio dell'attività svolta

Circa 150 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel comune di Afragola.

L’attività in questione ha portato all’arresto di un 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 200 grammi circa di marijuana, mentre altri due uomini, di 29 e 49 anni, sono stati denunciati per il medesimo reato. Il 49enne è stato, anche denunciato per detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 322 persone, di cui 43 con precedenti, e controllato 206 veicoli.

Inoltre, sono state sequestrate diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana oltre a diverso materiale per il confezionamento della droga, un machete della lunghezza di 48 centimetri, 4 coltelli, banconote di vario taglio per un ammontare di 14.000 euro e diversi quantitativi di tabacchi lavorati esteri.

Ancora, sono stati effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada ed elevate sanzioni per un totale di circa 3.000 euro.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione di personale del commissariato di Afragola, della squadra mobile di Napoli, del reparto prevenzione crimine Campania, del reparto nobile, di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della polizia stradale, dei carabinieri della compagnia di Casoria e del gruppo di Castello di Cisterna nonché degli operatori della guardia di finanza del gruppo pronto Impiego e Frattamaggiore con un’unità cinofila. In supporto infine anche il personale della polizia metropolitana.