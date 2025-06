Arresto per droga: giovane trovato con marijuana e banconote false Il 28enne ha precedenti penali

Un nuovo arresto per droga a Torre Annunziata scuote la città. Un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato e arrestato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di marijuana e banconote false.

L’operazione della Polizia di Stato

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo predisposta dalla Questura di Napoli, finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti e della detenzione abusiva di armi.

Durante un’azione congiunta con l’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno notato una scena sospetta: una shopper lanciata dalla finestra di un appartamento. All’interno, sono stati rinvenuti dieci involucri di marijuana per un peso complessivo di circa un chilogrammo.

Tentativo di fuga e resistenza

Nel tentativo di sfuggire all’arresto, il 28enne ha provato ad allontanarsi dall’abitazione. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccarlo con difficoltà, arrestandolo con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sequestri in casa: droga, soldi e banconote false

A seguito della perquisizione all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno scoperto: circa 2.400 euro in contanti, tra banconote e monete; due banconote false da 50 euro; un bilancino di precisione; materiale per il confezionamento della droga.

Tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo è stato inoltre denunciato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Un altro caso di criminalità legata alla droga

Questo nuovo arresto per droga a Torre Annunziata evidenzia l’allarme sociale legato allo spaccio di stupefacenti nella zona vesuviana, spesso al centro di operazioni da parte delle forze dell’ordine.

Le autorità continuano a intensificare i controlli per contrastare il fenomeno, soprattutto nei quartieri considerati ad alto rischio.