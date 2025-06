Spiaggia delle Monache, sorpresi a rubare: la polizia denuncia 3 minori L'intervento degli uomini della sesta sezione falchi della squadra mobile

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio anche nei luoghi balneari, personale della polizia ha effettuato controlli sulla spiaggia delle Monache.

In particolare, gli uomini della sesta sezione falchi della squadra mobile hanno denunciato 3 minori per furto aggravato in concorso di cui uno anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.