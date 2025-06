Fuorigrotta, donna spinta a terra da ragazzi: ha trauma cranico L'episodio in via Leopardi

E' stata violentemente spinta a terra, tanto da riportare un trauma alla testa. La vittima è una donna ed il tutto, secondo quanto rende noto il prefetto di Napoli, è accaduto in seguito ad una lite con un gruppo di giovani ragazzi. E' accaduto oggi, in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime "ferma condanna per l'esecrabile gesto e vicinanza alla persona offesa per una pronta guarigione". Nell'immediato è stata disposta un'intensificazione delle misure di controllo e vigilanza nell'area di interesse e la questione sarà approfondita nella prossima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.