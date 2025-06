Napoli: spintoni e calci su schiena donna, individuata baby gang Sei ragazzini tra i 12 e i 16 anni. L'episodio a Fuorigrotta

Una baby gang che ha percosso violentemente una donna e' stata individuata dai carabinieri a Napoli. Le indagini sono partite dopo che ieri pomeriggio in via Leopardi, nel quartiere di Fuorigrotta, in un negozio al civico 153, una donna di 59 anni, dopo aver discusso per futili motivi con un gruppo di giovanissimi, era stata violentemente spintonata con dei calci alla schiena. La donna e' caduta riportando un trauma cranico ed e' stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per poi essere portata d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco dove si trova tuttora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I militari dell'Arma della compagnia Napoli Bagnoli questa notte hanno individuato 6 ragazzini (due ragazze e quattro ragazzi) tra i 12 e i 16 anni che facevano parte del gruppo.