Sorpreso con la droga dalla polizia: arrestato un 22enne Trovato in possesso di 9 involucri di crack nascosti all’interno di una cassa acustica portatile

La polizia ha arrestato un 22enne marocchino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo con fare sospetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo raggiunto, lo hanno trovato in possesso di 9 involucri di crack nascosti all’interno di una cassa acustica portatile che l'uomo aveva tra le mani e 28 euro in contanti.