Controlli a Posillipo e Marechiaro: in campo polizia, carabinieri e finanza Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato Posillipo, con la collaborazione dei militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Marechiaro e Posillipo.

Nel corso del servizio sono state identificate 63 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 23 veicoli. Inoltre, un uomo è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale e un altro è stato denunciato per inosservanza dell’obbligo di dimora in altro Comune.