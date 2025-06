Occupazione abusiva e vendita alcolici, blitz per il concerto di Vasco I controlli della Polizia locale in occasione dell'evento allo stadio "Maradona"

La Polizia Locale di Napoli, in occasione del concerto di Vasco Rossi, ha intensificato i controlli nel perimetro esterno dello stadio Maradona al fine di prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi maggiormente diffusi durante l’evento.

Dai controlli effettuati sugli ambulanti sono stati elevati 6 verbali per la mancanza di licenza sia per la vendita di alcolici che hanno portato al sequestro di 274 bibite di vario genere, mentre 5 verbali sono stati elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico e per mancanza di SCIA.

Dai controlli effettuati su Ristori mobili sono stati elevati due verbali per la mancata ottemperanza dell’ordinanza sindacale emessa dall’amministrazione comunale per il divieto di vendita di bibite in vetro.

Sul fronte Codice della Strada gli agenti della Municipale hanno provveduto ad elevare 118 verbali per infrazioni varie e alla rimozione di 102 veicoli per sosta difforme. Inoltre hanno sorpreso 7 soggetti intenti a svolgere l’esercizio abusivo di parcheggiatori e per quattro di essi è scattata la denuncia.

I controlli proseguiranno anche in occasione del bis di questa sera.