Paura ai Quartieri Spagnoli: camion si schianta contro un locale Oltre al conducente, ci sarebbero altri feriti

Momenti di panico questa mattina nei Quartieri Spagnoli dove un camion è piombato a folle velocità lungo vico Trinità delle Monache, finendo la sua corsa contro un locale abbandonato in via Girardi.

La ricostruzione della dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe rimasto senza freni a causa di un guasto improvviso, diventando incontrollabile nella discesa. Alla guida, un uomo di 48 anni, residente in città, rimasto incastrato nell’abitacolo L’autista è stato poi affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in condizioni serie, avrebbe riportato ferite alle gambe, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Danni e feriti

Nel tragitto, il camion ha coinvolto delle auto in sosta provocando ingenti danni materiali. Oltre al conducente sarebbero rimasti ferite anche altre persone, una in particolare secondo alcune testimonianze sul posto è stata portata via in codice rosso. Un grande boato ha richiamato l’attenzione dei residenti, molti dei quali si sono riversati in strada spaventati.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, la Polizia di Stato – con gli agenti del Commissariato Dante – e la Polizia Municipale, che sta cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.