Alberto ha bisogno di sangue 0 negativo: "Chi può venga a donare" Il giovane è attualmente ricoverato in intensiva all'Ospedale del Mare. L'appello dei suoi cari

Un accorato appello alla solidarietà arriva dall’Ospedale del Mare, dove il giovane Alberto F., attualmente ricoverato in terapia intensiva, ha urgente bisogno di sangue del gruppo 0 negativo (0-), uno dei più rari, ma fondamentali per le trasfusioni in situazioni di emergenza.

I familiari, la compagna e gli amici di Alberto, assiduo donatore, si rivolgono alla cittadinanza con la speranza di trovare donatori compatibili che possano contribuire concretamente a salvargli la vita. La donazione può essere effettuata presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale del Mare, sito a Napoli, tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 12:00.

“Chiunque abbia gruppo sanguigno 0 negativo e sia in buona salute è caldamente invitato a recarsi a donare. E' l’appello lanciato dalla compagna, dalla famiglia e dagli amici di Alberto. Ogni sacca può davvero fare la differenza in queste ore così delicate. Alberto ha sempre aiutato donando regolarmente, ora ha bisogno di voi. ”, è l’appello lanciato dalla compagna, dalla famiglia e dagli amici di Alberto.

Come donare

Dove: Centro Trasfusionale – Ospedale del Mare, Napoli

Quando: Tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Chi può donare: Persone con gruppo sanguigno 0 negativo, in buona salute, munite di documento d’identità.